Australia | Sinner trova Gaston Possibile semifinale con Musetti

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono stati sorteggiati nella stessa metà del tabellone dell'Australian Open, il primo Slam dell’anno. Con questa disposizione, una possibile semifinale tra i due italiani potrebbe essere un’opzione, a seconda dei risultati delle rispettive qualificazioni. L’evento rappresenta un’importante occasione per entrambi di confrontarsi su un palcoscenico internazionale di rilievo.

Jannik Sinner e Lorenzo Musetti sono stati sorteggiati dalla stessa parte del tabellone dell’Australian Open, primo slam della stagione che prenderà il via. Teoricamente i due azzurri potrebbero sfidarsi in semifinale anche se la strada è molto più difficile per Lorenzo rispetto a quella tracciata dal computer dell’Atp per Jannik. Esordio con Gaston Per il numero due al mondo la partita di esordio sarà con il francese di 25 anni Hugo Gaston che come miglior piazzamento ranking ha raggiunto il cinquantottesimo posto. Poi Sinner dovrebbe trovare Shelton nei quarti di finale (come all’ultimo torneo di Wimbledon vinto da Jannik) e in semifinale sulla sua strada uno tra Nole Djokovic e Lorenzo Musetti, probabili protagonisti di uno spettacolare quarto di finale. 🔗 Leggi su Panorama.it

