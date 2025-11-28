Intelligenza artificiale? Bramati | Sì ma la scuola deve formare cittadini pensanti INTERVISTA

Il docente di lettere: “ Serve una nuova alfabetizzazione digitale, ma senza smarrire la missione educativa. L’intelligenza artificiale è solo uno strumento, non la soluzione ai problemi della scuola" L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

