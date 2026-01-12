L’evoluzione della tecnologia porta a un futuro in cui l’Intelligenza Artificiale diventa parte integrante dell’ambiente domestico. La TV si trasforma nel centro nevralgico di una casa connessa, agendo come un cervello invisibile che gestisce e ottimizza le funzioni quotidiane. Questa visione, presentata da Samsung al CES 2026, prevede un’intelligenza artificiale proattiva e discreta, capace di migliorare l’esperienza domestica senza intervenire in modo vistoso.

La televisione non è più soltanto uno schermo, ma il centro di controllo della casa connessa. È da questa visione che nasce la strategia Samsung per i prossimi anni, raccontata al CES 2026 da Bruno Marnati che ha delineato un futuro in cui l’Intelligenza Artificiale smette di essere un comando da impartire e diventa qualcosa di più simile a quello che vediamo nei film, un assistente invisibile e proattivo. «Oggi l’IA viene spesso percepita come qualcosa di complesso, che richiede di sapere cosa dire e come dirlo, o come programmare gli automatismi. Il nostro obiettivo è superare questo limite», spiega Marnati. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’Intelligenza Artificiale deve diventare invisibile e la TV sarà il cervello della casa

Leggi anche: L'intelligenza artificiale per la chirurgia del cervello: premiata l'Asl Bari

Leggi anche: Un gruppo di esperti lancia l’allarme: l’Intelligenza Artificiale danneggia il nostro cervello

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

L’intelligenza artificiale a teatro Un mondo distopico al Binario 7; L’anno che verrAI Una chiacchierata con l’intelligenza artificiale; Perché l’intelligenza artificiale rischia di mangiarsi la democrazia e come evitarlo; Mondiale 2026 così l’Intelligenza Artificiale aiuterà arbitri e tifosi.

L’Intelligenza Artificiale deve diventare invisibile e la TV sarà il cervello della casa - Con Bruno Marnati parliamo del presente e del futuro della casa smart gestita dalla TV come centro di controllo ... ilgiornale.it