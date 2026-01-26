Polemica sul segretario Anm per un post che paragona Minneapolis alla riforma Nordio attacca | Disgustoso

Il segretario dell’Associazione Nazionale Magistrati, Rocco Maruotti, è al centro di una controversia sui social media a seguito di un post in cui paragona Minneapolis a una recente riforma giudiziaria. La pubblicazione ha suscitato reazioni contrastanti, con il ministro Nordio che ha commentato con durezza definendo l’atto “disgustoso”. La vicenda evidenzia le tensioni e le opinioni divergenti all’interno del sistema giudiziario e politico italiano.

Un post sui social network espone a un fuoco incrociato di polemiche Rocco Maruotti, segretario generale dell' Associazione nazionale magistrati. "Anche questo omicidio di Stato rimarrà impunito in quella democrazia al cui sistema giudiziario è ispirata la riforma Meloni-Nordio. Giusto dire No", ha scritto il leader del sindacato delle toghe, accostando la separazione delle carriere alla morte di Alex Pretti, ucciso da agenti dell'Ice a Minneapolis. Un post poi cancellato, con tanto di scuse da parte dell'autore: "Non ritenevo e non ritengo opportuno paragonare la situazione statunitense, che pure deve porre interrogativi importanti sulla tenuta dello Stato di diritto in tutto il mondo, con quella italiana.

Bufera sul segretario dell'Anm per il post contro la riforma della giustizia, Nordio: "Disgustoso" Una recente polemica coinvolge il segretario generale dell'Anm, Rocco Maruotti, che ha pubblicato un post (poi rimosso) associando l'omicidio a Minneapolis alla riforma della giustizia. Il post choc del segretario Anm contro la riforma Nordio: "Ispirata agli omicidi impuniti negli Usa" Il segretario dell'ANM Rocco Maruotti ha pubblicato e poi rimosso un post su Facebook, criticando la riforma Nordio.

Bufera sul segretario dell'Anm per il post contro la riforma della giustizia, Nordio: DisgustosoBufera sul segretario generale dell'Anm Rocco Maruotti per un post (poi rimosso) in cui accostava l'omicidio per mano dell'Ice a Minneapolis alla riforma ... Omicidio di Alex Pretti a Minneapolis, bufera sull'Anm per un post (rimosso) del segretario. Nordio: «Indegno»Rocco Maruotti ha condannato su Facebook l'uccisione dell'americano per mano dell'Ice, mettendolo in relazione con il referendum. Poi la cencellazione e le scuse. Il ministro: «Ci auguriamo che la mag ... SICUREZZA, LA POLEMICA - Il segretario della Lega Romagna, Jacopo Morrone: "Per distogliere l'attenzione dalle sue gravi colpe sul degrado e sull'insicurezza in cui versa Rimini, scarica le responsabilità sul governo"

