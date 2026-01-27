Liliana Segre | Non si può usare Gaza contro il Giorno della Memoria Il sostegno di Mattarella

In occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2019-2020 dell’Università Bocconi, il Presidente Mattarella ha espresso il suo sostegno a Liliana Segre, sottolineando l’importanza di rispettare la memoria storica. La sua presenza evidenzia il valore della memoria contro strumentalizzazioni, come quelle riguardanti Gaza. Un momento di riflessione sul ruolo della memoria nella società contemporanea.

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Milano,saluta la Sen. Liliana Segre in occasione dell’inaugurazione dell’Anno Accademico 2019-2020 dell’Università Bocconi..(foto di Francesco Ammendola – Ufficio per la Stampa e la Comunicazione della Presidenza della Repubblica) Durante le celebrazioni per la Giornata della Memoria al Quirinale, la senatrice a vita Liliana Segre ha pronunciato parole nette sul rapporto tra la memoria della Shoah e l’attualità internazionale, in particolare sul conflitto nella Striscia di Gaza. Intervenendo davanti agli studenti presenti alla cerimonia, Segre ha denunciato l’espansione dell’antisemitismo e la diffusione di letture distorte della storia. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Approfondimenti su Liliana Segre

Il Giorno della Memoria è un momento per riflettere sulla storia e sui rischi di antisemitismo.

L'articolo analizza le recenti dichiarazioni della premier Meloni sulle leggi razziali del regime fascista, condannando le persecuzioni e sottolineando l'importanza di ricordare quel periodo.

Ultime notizie su Liliana Segre

