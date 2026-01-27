Liliana Segre | conflitto a Gaza ha fatto riesplodere un antisemitismo che sembrava sopito
L'aumento dell'antisemitismo a Gaza ha riacceso tensioni e pregiudizi antisemiti, spesso alimentati da stereotipi e false accuse. È importante affrontare questi argomenti con attenzione e rispetto, riconoscendo la complessità della situazione e promuovendo un dialogo informato e costruttivo. Solo così si può contribuire a ridurre il pregiudizio e rafforzare la comprensione reciproca.
Roma, 27 gennaio 2026 – “Negli ultimi due anni, abbiamo un altro problema molto più grave, del quale non posso non parlare perché sarebbe come nascondersi dietro un dito. Il tragico conflitto a Gaza, con le enormi sofferenze subite da tanti innocenti, ha fatto riesplodere un antisemitismo che prima sembrava sopito. Il principio cardine, come per tutti i razzismi, è quello della colpa collettiva. Una colpa che si propaga nel tempo e nello spazio, per cui l’accusa di deicidio rivolta agli antenati è stata usata nel corso dei secoli contro tutte le generazioni successive; e le malefatte (vere o presunte) di ogni singolo ebreo sono state usate per alimentare l’ostilità e il pregiudizio contro tutti gli ebrei ovunque nel mondo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
