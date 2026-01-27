Life&Coral Mirage | quando l’insonnia diventa visione

In questo articolo si esplora come l’insonnia possa trasformarsi da problema fisico a esperienza mentale, creando uno spazio di riflessione e percezione. Analizziamo le dinamiche notturne e i possibili effetti sulla mente, offrendo spunti per comprendere meglio questo stato di coscienza alterata. Una lettura utile per chi cerca di interpretare le proprie notti insonni con un approccio più consapevole e sobrio.

C’è un momento, durante certe notti, in cui l’insonnia smette di essere solo mancanza di sonno e diventa una specie di spazio mentale. Un limbo. È proprio lì che si muovono i Life&Coral con “Mirage”, un brano psych rock intenso e suggestivo che affronta di petto l’insonnia e le sue ripercussioni fisiche ed emotive, trasformando l’angoscia in immaginario, e la stanchezza in visione. Una notte che non finisce: corpo che cede, mente che non si spegne. “Mirage” accompagna l’ascoltatore dentro una notte inquieta, raccontando la spirale dell’ansia che cresce quando il sonno non arriva. Il protagonista sente il corpo consumarsi: gli arti si fanno pesanti, gli occhi bruciano “ come tagliati a fette ”, i pensieri si moltiplicano senza tregua. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

L'insonnia è una condizione comune che interessa circa 13 milioni di italiani, colpendo in particolare le donne e le persone tra i 45 e i 65 anni.

