Violenza sulle donne al Green Prater primo torneo di calcio a cinque all inclusive | i fondi raccolti andranno a Life&Life

Sabato 13 dicembre al Green Prater di Palermo si svolge il primo torneo di calcio a cinque all inclusive, organizzato dall'Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco e Marco Sacchi. L'evento, dedicato alla lotta contro la violenza sulle donne, raccoglierà fondi per il progetto Life&Life, promuovendo sensibilizzazione e solidarietà attraverso una giornata di sport e impegno sociale.

Vincere contro la violenza sulle donne: si scende in campo sabato 13 dicembre alle 10 al Green Prater di Palermo (viale Michelangelo 884) per il 1° Torneo di Calcio a cinque All inclusive, organizzato dall'Associazione Italiana Informatori Scientifici del Farmaco e dall'associazione Marco Sacchi.

Violenza sulle donne: inaugurate "stanze tutta per sé" in due caserme dei carabinieri

La violenza digitale contro le donne rifugiate è in continuo aumento. Xenofobia e sessismo trovano nuova forza nella disinformazione. È il momento di agire: alziamo la voce e per dire no! 16 giorni di attivismo contro la violenza di genere

Basta violenza sulle donne - In Danimarca entrerà in vigore dal primo gennaio la legge che giudicherà come stupro ogni rapporto sessuale senza consenso.

1522: questo abito da sposa è un manifesto contro la violenza sulle donne (e ci ricorda che "picchiare non è amare") - Può trasformarsi in un'ancora di salvezza per le donne che subiscono violenza e per cui la propria casa si trasforma in una gabbia o addirittura una trappola mortale.