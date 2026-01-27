L’idea del governo per limitare i controlli della Corte dei conti sul ponte sullo Stretto
Il governo sta valutando un decreto che amplia i poteri della società responsabile del ponte sullo Stretto. La proposta, ancora in fase di discussione, ha suscitato dubbi anche dalla presidenza della Repubblica, che invita a un'attenzione particolare. La questione riguarda principalmente il bilanciamento tra controllo e gestione dell’opera, senza creare eccessivi rischi di trasparenza e responsabilità.
È in discussione un decreto che dà più poteri alla società che gestisce l'opera, e su cui la presidenza della Repubblica ha dei dubbi Il progetto del ponte sullo Stretto di Messina è molto in ritardo rispetto al previsto, e questo ha spinto il governo a studiare come rendere le procedure più snelle e veloci: uno dei modi ipotizzati è limitare i controlli della Corte dei conti, già intervenuta per sollevare dubbi sulla regolarità delle autorizzazioni concesse dal ministero dei Trasporti. È però un obiettivo contestato dagli stessi magistrati, dalle associazioni ambientaliste e civiche che si oppongono al progetto. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Ponte sullo Stretto, la Corte dei Conti lancia l’allarme: “Il governo vuole aggirare i controlli”
La Corte dei Conti ha sollevato preoccupazioni riguardo al nuovo decreto sul Ponte sullo Stretto di Messina, sostenendo che potrebbe compromettere i controlli e la responsabilità delle autorità.
Corte dei Conti, Salvini al Senato vota per limitare i poteri dei giudici (che hanno bocciato il Ponte sullo Stretto)
