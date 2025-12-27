Corte dei Conti Salvini al Senato vota per limitare i poteri dei giudici che hanno bocciato il Ponte sullo Stretto
Un passaggio rapido. Per salutare i suoi senatori, poi i colleghi di governo – tra cui il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano – e infine votare. Per far passare la riforma che limita i poteri della Corte dei Conti, proprio l’ente costituzionale che a fine ottobre ha stoppato la delibera del Cipess sul Ponte sullo Stretto di Messina. Il leader della Lega Matteo Salvini sabato mattina, poco dopo l’ora di pranzo, si è presentato nell’aula del Senato per votare “sì” al disegno di legge che porta la firma del collega di governo Tommaso Foti (Fratelli d’Italia) che limita i poteri di controllo e successivi dei giudici contabili e riduce lo scudo erariale al 30% per gli amministratori pubblici, oltre a presumere la loro “buona fede”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Leggi anche: Ponte sullo Stretto bocciato dalla Corte dei Conti. Salvini: “Scelta politica. Andiamo avanti”. Meloni: “Ennesima invasione dei giudici”
