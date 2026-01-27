L'ICE smentisce Piantedosi | I nostri agenti collaboreranno alla sicurezza delle Olimpiadi in Italia

L'ICE conferma il proprio impegno nelle Olimpiadi invernali in Italia, inviando agenti per garantire la sicurezza. Oltre a seguire la delegazione degli Stati Uniti, questi agenti opereranno attivamente sul territorio, collaborando con le autorità italiane. La loro presenza mira a rafforzare la protezione degli eventi e delle persone coinvolte, assicurando un contesto sicuro e controllato durante l'importante manifestazione sportiva.

Gli agenti dell'ICE non solo raggiungeranno l'Italia per seguire la delegazione Usa alle Olimpiadi invernali ma opereranno sul territorio. Lo conferma un portavoce dell'agenzia anti-immigrazione, smentendo la versione del ministro Piantedosi, il quale aveva escluso un loro ruolo attivo sul territorio italiano.🔗 Leggi su Fanpage.it

L'ICE ha confermato la propria partecipazione alle Olimpiadi in Italia, con agenti che collaboreranno alla sicurezza dell'evento.

Le Olimpiadi di Milano-Cortina richiedono misure di sicurezza rafforzate.

L'Ice arriva in Italia, il sindaco Sala: «Non mi sento tutelato da Piantedosi. Questa è una milizia che uccide, non sono i benvenuti a Milano».Il nome dell’Ice è bastato a incendiare il clima olimpico ben prima della torcia. Non si tratta di pattuglie o blitz per le strade, ma della presenza fisica di un’agenzia ... leggo.it

L’Ice: saremo in Italia per le OlimpiadiIl ministro dell'Interno Piantedosi nega l'operatività dell'Ice in Italia, ma l'agenzia conferma il suo ruolo nei Giochi Olimpici Invernali. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, esprime preoccupazione ... msn.com

Comunicazioni presenza #ICE a #MilanoCortina #Piantedosi: "non mi risulta" #Fontana: "solo per controllare #Vance & #Rubio" #Lombardia: "il Presidente non ha inteso confermare la loro presenza" #Viminale: "si smentisce che ICE USA opererà in It x.com

L’agenzia Usa anti-immigrazione Ice sarà impiegata anche in Italia per la sicurezza degli atleti americani alle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Piantedosi smentisce ma non troppo. Articolo nei commenti - facebook.com facebook