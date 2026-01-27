L’ICE smentisce Piantedosi | I nostri agenti collaboreranno alla sicurezza delle Olimpiadi in Italia
L'ICE ha confermato la propria partecipazione alle Olimpiadi in Italia, con agenti che collaboreranno alla sicurezza dell'evento. Oltre a seguire la delegazione Usa, gli agenti opereranno sul territorio per garantire un ambiente sicuro e controllato durante questa importante manifestazione sportiva.
Gli agenti dell'ICE non solo raggiungeranno l'Italia per seguire la delegazione Usa alle Olimpiadi invernali ma opereranno sul territorio. Lo conferma un portavoce dell'agenzia anti-immigrazione, smentendo la versione del ministro Piantedosi, il quale aveva escluso un loro ruolo attivo sul territorio italiano.🔗 Leggi su Fanpage.it
Milano-Cortina, Ice conferma: «Nostri agenti collaboreranno alla sicurezza delle Olimpiadi»
Le Olimpiadi di Milano-Cortina richiedono misure di sicurezza rafforzate.
Anche agenti dell'Ice di Trump nel team sicurezza Usa alle Olimpiadi Milano-Cortina. Piantedosi: «Non mi risulta»
Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, al momento, non risultano coinvolti agenti dell'ICE statunitense nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina.
