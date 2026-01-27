L’ICE smentisce Piantedosi | I nostri agenti collaboreranno alla sicurezza delle Olimpiadi in Italia

Da fanpage.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ICE ha confermato la propria partecipazione alle Olimpiadi in Italia, con agenti che collaboreranno alla sicurezza dell'evento. Oltre a seguire la delegazione Usa, gli agenti opereranno sul territorio per garantire un ambiente sicuro e controllato durante questa importante manifestazione sportiva.

Gli agenti dell'ICE non solo raggiungeranno l'Italia per seguire la delegazione Usa alle Olimpiadi invernali ma opereranno sul territorio. Lo conferma un portavoce dell'agenzia anti-immigrazione, smentendo la versione del ministro Piantedosi, il quale aveva escluso un loro ruolo attivo sul territorio italiano.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Olimpiadi Invernali

Milano-Cortina, Ice conferma: «Nostri agenti collaboreranno alla sicurezza delle Olimpiadi»

Le Olimpiadi di Milano-Cortina richiedono misure di sicurezza rafforzate.

Anche agenti dell’Ice di Trump nel team sicurezza Usa alle Olimpiadi Milano-Cortina. Piantedosi: «Non mi risulta»

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha chiarito che, al momento, non risultano coinvolti agenti dell’ICE statunitense nel dispositivo di sicurezza delle Olimpiadi Milano-Cortina.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Olimpiadi Invernali

Argomenti discussi: Agenti dell'Ice a Milano-Cortina? Piantedosi: 'Non risulta'; La (possibile) presenza dell’ICE alle Olimpiadi diventa un caso: Piantedosi smentisce, ma le opposizioni chiedono chiarimenti; Agenti dell'Ice in Italia per Milano-Cortina, Piantedosi smentisce; Agenti Usa dell'Ice a Milano-Cortina? Cosa sappiamo.

l ice smentisce piantedosiL’Ice: saremo in Italia per le OlimpiadiIl ministro dell'Interno Piantedosi nega l'operatività dell'Ice in Italia, ma l'agenzia conferma il suo ruolo nei Giochi Olimpici Invernali. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, esprime preoccupazione ... msn.com

l ice smentisce piantedosiOlimpiadi Milano-Cortina: l’ombra dell’ICE scuote la vigilia. Cosa potrebbe succede e cosa sappiamoA pochi giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali , a Milano e Cortina spunta l’ ombra degli agenti ICE americani. Il solo sospetto che ... notizie.tiscali.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.