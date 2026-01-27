L’Ice di Cortina svolge attività di supporto in 50 Paesi, senza ruoli di comando o anti-migranti. Il Viminale conferma che tutte le operazioni di sicurezza durante le Olimpiadi di Milano-Cortina sono di competenza esclusiva delle autorità italiane, smentendo voci che coinvolgano l’Ice in operazioni anti-immigrazione o di comando nel nostro Paese.

“Tutte le operazioni di sicurezza sul territorio per le Olimpiadi di Milano-Cortina restano come sempre sotto esclusiva responsabilità e direzione delle autorità italiane”, sottolinea in una nota il Viminale mettendo a tacere la cagnara di sinistra sull’ipotesi che le forze speciali anti-immigrazione, l’Ice, a disposizione di Trump e sotto accuse per due vittime fatte durante azioni di repressione negli Usa, possano avere ruoli operativi in Italia, se non di semplice supporto di intelligence al servizio degli atleti Usa. Nel dettaglio, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e l’ambasciatore Usa in Italia, Tilman J. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Ice a Cortina fa impazzire la sinistra, il Viminale la gela: “Opera in 50 Paesi, nessun ruolo di comando o anti-migranti”

Un tentativo di mobilitazione studentesca contro Anna Maria Bernini si rivela deludente, con solo una ventina di contestatori presenti invece delle migliaia attese.

L'opposizione insiste sulla presenza di Ice Usa a Milano-Cortina, ma il Viminale chiarisce che l'ente non opererà in Italia.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

