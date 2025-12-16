L' asse studenti-sinistra fa flop | solo una ventina i contestatori anti-Bernini La foto che gela Conte

Un tentativo di mobilitazione studentesca contro Anna Maria Bernini si rivela deludente, con solo una ventina di contestatori presenti invece delle migliaia attese. La protesta, promossa attraverso una piattaforma dedicata, non ha raggiunto le aspettative, lasciando l'immagine di un'assemblea ben più ridotta rispetto alle firme raccolte online.

Dovevano essere a migliaia. Invece dei 60mila studenti che hanno firmato sulla piattaforma creata ad hoc per chiedere le dimissioni di Anna Maria Bernini dal Ministero dell'Università e Ricerca, ne sono arrivati appena una ventina. E neppure tutti studenti visto che c'erano pure i deputati dell'opposizione. È la fotografia - impietosa - che arriva dal Mur dopo le 16 di oggi quando era previsto un flash-mob di protesta contro il semestre filtro in occasione della prima seduta del Cnsu (Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari). L'iniziativa è stata organizzata dai collettivi di sinistra - Primavera degli studenti, Udu e Adi - contro il semestre filtro. Ilgiornale.it

