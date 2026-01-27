L’ex vicesindaco Tino Santangelo morto suicida il biglietto ai familiari e il silenzio sulle motivazioni del gesto

La tragica scomparsa di Tino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli, ha suscitato grande interesse e riflessione. La notizia, accompagnata dal silenzio sulle motivazioni e dal messaggio ai familiari, evidenzia l’importanza di affrontare con sensibilità temi delicati come la salute mentale e le difficoltà personali di figure pubbliche.

La tragica scomparsa di Tino Santangelo, figura di spicco della scena politica e professionale napoletana, ha scosso profondamente l’opinione pubblica e le istituzioni locali. L’ex vicesindaco di Napoli si è tolto la vita all’età di 89 anni, compiendo un gesto estremo che ha lasciato un vuoto incolmabile tra i suoi cari e i suoi colleghi. Il dramma si è consumato presso la sua abitazione al Corso Vittorio Emanuele, dove il noto notaio ha deciso di farla finita lanciandosi dall’ottavo piano del palazzo. La notizia si è diffusa rapidamente, scatenando una pioggia di reazioni e commenti che spaziano dal cordoglio umano alla riflessione politica sulla storia recente della città. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Approfondimenti su Tino Santangelo

L'ex vicesindaco di Napoli, Tino Santangelo, è deceduto in modo tragico.

È deceduto Tino Santangelo, noto notaio e figura pubblica di Napoli, all’età di 89 anni.

Ultime notizie su Tino Santangelo

Argomenti discussi: Napoli, morto il notaio Tino Santangelo: fu vicesindaco con Rosa Russo Iervolino; E' morto l'ex vicesindaco di Napoli Sabatino Santangelo; Ho vissuto nella legalità. Si uccide Tino Santangelo, ex vicesindaco di Napoli; Morto il notaio Tino Santangelo, dolore per la scomparsa dell’ex vicesindaco.

