L'ex vicesindaco di Napoli Tino Santangelo morto suicida la famiglia | Il processo Bagnoli non c'entra

L'ex vicesindaco di Napoli, Tino Santangelo, è deceduto in modo tragico. La famiglia ha riferito che i motivi del gesto sono spiegati in un biglietto lasciato ai familiari, senza collegamenti con il processo Bagnoli. La notizia richiede rispetto e attenzione, ricordando l'importanza di affrontare questioni delicate con sensibilità e sobrietà.
Suicidio Santangelo, la famiglia: “Non c'entra il processo per Bagnoli Futura”
La famiglia Santangelo ha dichiarato che il decesso del notaio non è collegato agli ultimi sviluppi del procedimento giudiziario Bagnoli Futura.
Addio al notaio Tino Santangelo, morto l'ex vicesindaco di Napoli con Rosa Russo Iervolino ed ex presidente di Bagnolifutura, aveva 89 anni
È deceduto Tino Santangelo, noto notaio e figura pubblica di Napoli, all’età di 89 anni.
