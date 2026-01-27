L'ex vicesindaco di Napoli Tino Santangelo morto suicida la famiglia | Il processo Bagnoli non c'entra

L'ex vicesindaco di Napoli, Tino Santangelo, è deceduto in modo tragico. La famiglia ha riferito che i motivi del gesto sono spiegati in un biglietto lasciato ai familiari, senza collegamenti con il processo Bagnoli. La notizia richiede rispetto e attenzione, ricordando l'importanza di affrontare questioni delicate con sensibilità e sobrietà.

