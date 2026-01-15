Le pietre d' inciampo in memoria di Ermanno Loewinson e la sua famiglia

Il 15 gennaio, in occasione del Giorno della Memoria, in via di Porta Maggiore 38 sono state posate tre pietre d’inciampo in ricordo di Ermanno Loewinson, sua moglie Wally Buetow e del figlio Sigismondo. Questo gesto simbolico mira a preservare la memoria delle vittime dell’Olocausto e a mantenere viva la storia delle famiglie coinvolte.

Nella giornata di giovedì 15 gennaio in via di Porta Maggiore 38 per celebrare il Giorno della Memoria sono state posate tre pietre d'inciampo dedicate Ermanno Loewinson, di sua moglie Wally Buetow e del figlio Sigismondo. Antonio Tarasco direttore generale degli Archivi di Stato ha commentato: "La posa delle pietre d'inciampo in memoria di Ermanno Loewinson e della sua famiglia rappresenta un atto doveroso di testimonianza. Gli Archivi di Stato custodiscono documenti, ma anche storie di donne e uomini che hanno servito il Paese e che non devono essere dimenticati. Per questo lavoriamo ogni giorno per dare visibilità al nostro immenso patrimonio umano e culturale".

