le parole di hurbinek un pienone per caridi e oggi tocca a cacciari

Questo articolo presenta un approfondimento sulle parole di Hurbinek e sulla figura di Caridi, evidenziando il valore delle testimonianze di Primo Levi e Hannah Arendt. Viene anche analizzato il significato della Convenzione del 1948 contro il genocidio, sottolineando l’importanza di preservare la memoria e i valori umani fondamentali. Un testo utile per comprendere le radici storiche e morali di queste tematiche.

Dentro ci sono la lezione e la testimonianza di Primo Levi, quella di Hannah Arendt, il senso della Convenzione per la prevenzione e la repressione del genocidio del 1948. Tutto quello cioè che da solo sarebbe bastato a dare realtà a quel "mai più" che ci ripetiamo dalla fine del secondo conflitto mondiale, che è diventato codice comportamentale di umanità. Poi, però, è accaduto altro. A Gaza, prima di tutto; ma poi a Minneapolis, a Caracas, a Teheran. Ha riempito la sala soci Coop di viale Adua, e certamente c’era da aspettarselo, la giornalista e storica Paola Caridi, ieri a Pistoia nell’ambito della penultima giornata de " Le parole di Hurbinek " a riflettere attorno alla Shoah e all’eredità di quegli orrori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

«Le parole di Hurbinek» è un viaggio nella memoria che invita alla riflessione sulle parole che segnano la storia, come “pulizia etnica”, “razzismo”, “disumanizzazione” e “genocidio”.

