Le parole di Hurbinek Toni Servillo a Pistoia Con un classico della letteratura yiddish
PISTOIA Toni Servillo incontra Isaac Bashevis Singer e diventa per l'occasione il dottor Nahum Fischelson, un anziano professore che vive beato nella sua solitudine leggendo e commentando l'Etica di Spinoza e che di tanto in tanto getta un'occhiata sulla via del mercato. Una metamorfosi pensata appositamente per "Le parole di Hurbinek" che andrà in scena domani sera alle 20.45 al teatro Manzoni di Pistoia, prima appendice teatrale della rassegna che evento dopo evento andrà avanti sino al Giorno della Memoria, in una riflessione plurale e trasversale sui temi della fuga e della Shoah. "Tutto accadde fulmineamente, e già erano stati affissi i manifesti che annunciavano la mobilitazione.
