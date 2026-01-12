Le Olimpiadi Milano-Cortina del 2026 si preannunciano come un evento di grande rilievo per il territorio italiano. Gli aeroporti delle aree coinvolte si preparano ad accogliere un aumento significativo di flussi turistici, inclusi numerosi jet privati. Questa manifestazione sportiva, oltre a rappresentare un traguardo sportivo, si configura anche come un’opportunità importante per il settore turistico e l’economia locale.

Milano, 12 gennaio 2026 – Oltre che per il prestigio sportivo, le prossime Olimpiadi invernali che si svolgeranno a febbraio del 2026 tra Milano e Cortina per l’Italia rappresentano un’occasione senza precedenti per il turismo. Infatti, secondo l’indagine Visa Travel Intention Study, le zone di Milano e Cortina d’Ampezzo nel periodo dei Giochi registreranno un aumento del 160% de viaggiatori aerei rispetto allo stesso periodo del 2025. La maggior parte dei turisti dovrebbe arrivare dagli Stati Uniti (paese che conta il numero più alto di correntisti Visa), seguiti da Regno Unito e Canada che insieme rappresentano il 20% del totale, per proseguire con Finlandia, Paesi Bassi, Francia, Germania. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Olimpiadi Milano-Cortina, gli aeroporti si preparano all’assalto dei turisti. Previsto un boom di jet privati

Leggi anche: Effetto Olimpiadi, gli aeroporti di Milano si preparano ad accogliere fino al 450% di viaggiatori in più

Leggi anche: I privati spendono di più ma paga lo Stato: almeno 100 milioni di "extracosti" per le Olimpiadi di Milano Cortina

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Un mese alle Olimpiadi: come raggiungere gli eventi di Cortina da Venezia; Milano-Cortina, ecco come Malpensa si prepara alle Olimpiadi: attesi oltre 300.000 passeggeri; Giochi invernali 2026, nel Villaggio olimpico di Cortina la corsa per finire in tempo i lavori; Quattro mostre di fotografia da vedere a Milano.

Olimpiadi Milano-Cortina, gli aeroporti si preparano all’assalto dei turisti. Previsto un boom di jet privati - Milano, 12 gennaio 2026 – Oltre che per il prestigio sportivo, le prossime Olimpiadi invernali che si svolgeranno a febbraio del 2026 tra Milano e Cortina per l’Italia rappresentano un’occasione senza ... msn.com