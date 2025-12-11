A Mola di Bari il concerto del duo Shapiro-Boccuzzi

A Mola di Bari, domenica 14 dicembre alle 11, si terrà il concerto-aperitivo intitolato «La camera delle meraviglie». Il duo Shapiro-Boccuzzi proporrà un appuntamento musicale unico, offrendo un'esperienza suggestiva in un'atmosfera intima e raffinata. L'evento rappresenta un'occasione speciale per gli appassionati di musica e cultura locale.

S’intitola «La camera delle meraviglie» il concerto-aperitivo del quale domenica 14 dicembre, alle 11.30, nel Teatro van Westerhout di Mola di Bari, per le stagioni dell’Agìmus dirette da Piero Rotolo, saranno protagonisti la violoncellista moscovita Sofiya Shapiro, perfezionatasi in giro per il. 🔗 Leggi su Baritoday.it

