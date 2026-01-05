Lo spettacolo ' Basta Poco' in scena a Mola di Bari e Gioia del Colle
Prende il via giovedì prossimo il tour pugliese di Basta Poco commedia brillante, ruvida e politicamente scorretta di Antonio Cornacchione in scena insieme a un istrionico Pino Quartullo e all’irresistibile verve di Alessandra Faiella. Cinque le tappe pugliesi organizzate da Puglia Culture in. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Grottaglie, prende il via con 'Basta Poco' la nuova stagione teatrale del Teatro Monticello
