Lo spettacolo ' Basta Poco' in scena a Mola di Bari e Gioia del Colle

Prende il via giovedì prossimo il tour pugliese di Basta Poco commedia brillante, ruvida e politicamente scorretta di Antonio Cornacchione in scena insieme a un istrionico Pino Quartullo e all’irresistibile verve di Alessandra Faiella. Cinque le tappe pugliesi organizzate da Puglia Culture in. 🔗 Leggi su Baritoday.itImmagine generica

