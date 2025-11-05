Nuovo asfalto in città | i lavori notturni proseguono l' annuncio dell' assessore Galdi

Prosegue la manutenzione con il rifacimento del manto stradale in conglomerato bituminoso in città. Lo rende noto l'assessore comunale alla Mobilità, Rocco Galdi: "Le fasi di lavorazione prevedono la scarificazione, la posa in opera ed il ripristino della segnaletica stradale.I lavori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

