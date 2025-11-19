cose che ti dico mentre dormi

Enrica Tesio non ha paura di scrivere di quei sentimenti di cui perlopiù si ha pudore, e il pudore è una chiave di lettura per il suo ultimo libro, . E’ un libro che combatte programmaticamente la vergogna, o timidezza, che ci impedisce di essere realmente vicini all’altro, quasi compenetrati. “Cose che dico mentre dormi” anche perché sono così tante e così forti, così specifiche del mio amore che ho bisogno di quiete e silenzio per dirtele davvero, sembra intendere l’autrice. Queste pagine traboccano infatti di vita: vita della narratrice ma anche delle persone a cui si rivolge. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

