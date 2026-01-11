Parole che arrivano nel silenzio della notte, quando tutto è calmo e una donna ascolta il mondo e la sua famiglia dormire. In questo silenzio si sentono i suoi pensieri, i suoi discorsi notturni rivolti alla madre, addormentatasi per sempre, al padre, alla figlia che si avvia a diventare donna, al figlio in piena adolescenza, al suo grande amore e a un’amica che la vita ha portato lontano. E con le sue parole, questa donna, ed Enrica Tesio, scrittrice torinese, arrivano a parlarci di sé, di quella ragazza cresciuta ma che si sente un’eterna principiante, che affida alla notte la sua voce e che, calato il sole, trova finalmente le parole, a volte difficili, da pronunciare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Storie di famiglia. Il nuovo libro di Enrica Tesio

