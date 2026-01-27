L’autocandidatura di Giordano e le tensioni | Petracca convoca tutti

In un contesto di tensioni interne al Partito Democratico, l’autocandidatura di Giordano ha sollevato discussioni tra i membri. Petracca ha convocato la dirigenza per affrontare la situazione, evidenziando le divisioni e le preoccupazioni generate dai manifesti elettorali. Questa situazione riflette le difficoltà di un partito nel gestire le proprie dinamiche interne e le aspirazioni individuali dei suoi rappresentanti.

Tempo di lettura: 2 minuti Tensioni nel Partito Democratico per i manifesti di Giordano: Petracca convoca la dirigenza Una serie di manifesti elettorali firmati da Nicola Giordano ha scatenato un acceso dibattito- l’ennesimo- all’interno del Partito Democratico locale, provocando malumori e preoccupazioni tra diversi esponenti del partito. Le affissioni — grandi 6×3 — sono state interpretate da alcuni come una mossa anticipata e non coordinata con la linea ufficiale del partito, i n un momento politico particolarmente delicato per le alleanze future. Secondo alcuni militanti dem, i manifesti avrebbero rappresentato un “atto non concertato”, lanciando segnali e messaggi prima che si sia definita una strategia condivisa sul fronte delle alleanze e delle candidature per le prossime competizioni elettorali. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

