i dazi per la groenlandia fanno tremare le borse mondiali listini europei tutti in rosso volano le quotazioni di oro e argento macron convoca il consiglio di difesa

Le recenti tensioni legate ai dazi per la Groenlandia hanno influenzato i mercati mondiali, provocando cali nelle borse europee e un aumento delle quotazioni di oro e argento. Macron ha convocato il consiglio di difesa per valutare la situazione. La questione, ancora aperta, sta generando incertezza tra gli investitori e richiede attenzione alle evoluzioni politiche e economiche in atto.

Roma, 19 gennaio 2026 – Non so placano le tensioni intorno alla questione Groenlandia. Un po’ tutti gli Stati guardano con attenzione a ciò che sta accadendo. In particolare Cina e Russia con il Cremilino che ancora oggi si è detto “Preoccupato per ciò che sta accadendo". Ma a tenere banco è la reazione dei Mercati mondiali ai dazi annunciati sabato da Trump (per ora verso 8 Paesi europei) verso chi non sposerà la richiesta Usa di prendere “comprandola o con la forza” la Groenlandia. E questa mattina un po’ tutti i mercati mondiali hanno aperto in rosso. Non crolli, ma ribassi. Piazza Affari in apertura viaggiava intorno al -1,6%, Francoforte -1,30%, Parigi -1,50%, Londra -0,41%, Amsterdam -1,13%, Madrid -0,74%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Le borse europee chiudono in negativo, con Milano e Francoforte tra le peggiori, a causa delle tensioni legate alle possibili tariffe statunitensi sulla Groenlandia. In questo contesto, gli investitori si orientano verso i beni rifugio, come oro e argento, che hanno toccato nuovi massimi. La situazione riflette l'incertezza sui mercati e l’impatto delle minacce commerciali sulla stabilità finanziaria.

Trump: dazi agli 8 Paesi europei che inviano truppe in Groenlandia. La Ue: risponderemo. Macron: «Le minacce sono inaccettabili»

Il presidente americano Donald Trump ha annunciato l’intenzione di imporre dazi ad otto Paesi europei che inviano truppe in Groenlandia, suscitando reazioni e proteste. La Commissione Europea ha dichiarato che risponderà alle minacce, mentre il presidente francese Macron ha definito inaccettabili le misure minacciate. In Danimarca, la popolazione manifesta contro l’ipotesi di una possibile acquisizione dell’isola, evidenziando le tensioni geopolitiche in atto.

