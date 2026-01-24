Minneapolis uomo ucciso in strada dagli agenti federali dell’immigrazione | era un infermiere incensurato VIDEO

A Minneapolis, un uomo di 51 anni, incensurato e infermiere, è stato ucciso in strada da agenti federali dell’immigrazione durante una sparatoria avvenuta sabato mattina. L’episodio, il terzo in pochi giorni, ha attirato l’attenzione sull’intervento delle forze dell’ordine e sulle circostanze che hanno portato a questa tragica conclusione.

Un uomo di 51 anni è morto in seguito a una sparatoria avvenuta sabato mattina a Minneapolis, l'episodio – il terzo in pochi giorni – ha coinvolto agenti federali dell'immigrazione della Customs and Border Protection. La notizia è stata confermata a CBS News da un funzionario statunitense a conoscenza dell'accaduto. L'episodio ha immediatamente acceso la tensione in città, con proteste, scontri e una dura presa di posizione delle autorità statali. La reazione del governatore Walz: «Il Minnesota ne ha abbastanza». Il governatore del Minnesota Tim Walz ha dichiarato di aver parlato con la Casa Bianca subito dopo l'accaduto, definendo l'episodio «un'altra orribile sparatoria da parte di agenti federali».

