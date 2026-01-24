Minneapolis uomo ucciso in strada dagli agenti federali dell’immigrazione | città nel caos

A Minneapolis, un uomo di 51 anni è deceduto durante un episodio di sparatoria avvenuto sabato mattina. L’incidente, il terzo in pochi giorni, ha coinvolto agenti federali di Customs and Border Protection. La città si trova in uno stato di grande tensione, mentre le autorità indagano sulle circostanze dell’accaduto.

Un uomo di 51 anni è morto in seguito a una sparatoria avvenuta sabato mattina a Minneapolis, l’episodio – il terzo in pochi giorni – ha coinvolto agenti federali dell’immigrazione della Customs and Border Protection. La notizia è stata confermata a CBS News da un funzionario statunitense a conoscenza dell’accaduto. L’episodio ha immediatamente acceso la tensione in città, con proteste, scontri e una dura presa di posizione delle autorità statali. La reazione del governatore Walz: «Il Minnesota ne ha abbastanza». Il governatore del Minnesota Tim Walz ha dichiarato di aver parlato con la Casa Bianca subito dopo l’accaduto, definendo l’episodio «un’altra orribile sparatoria da parte di agenti federali». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Minneapolis, agenti federali dell'Immigrazione continuano a effettuare arrestiA Minneapolis, gli agenti dell’Immigrazione intensificano le operazioni di controllo, proseguendo con arresti in un contesto già segnato da tensioni e incidenti recenti.

Minneapolis, uomo ucciso da agenti federali, governatore Walz “Trump ritiri ICE”A Minneapolis, un uomo è stato colpito da agenti federali durante un intervento questa mattina, risultando deceduto.

Minneapolis, donna uccisa da agenti durante raid anti-migranti - 1mattina News 08/01/2026

Minneapolis, agente federale dell’ICE spara e uccide un uomo in stradaGli agenti federali dell’ICE a Minneapolis hanno sparato e ucciso un uomo in strada durante un arresto. Si tratta della terza sparatoria in pochi giorni. fanpage.it

Minneapolis ancora sotto shock: uomo ucciso da agenti federali in pieno giorno durante un blitz sull’immigrazione7 gennaio 2026 – Sparatoria di Renée Good: un agente dell’ICE ha sparato a Renée Good, 37 anni, durante un intervento a Minneapolis. La donna è morta sul posto, evento che ha scatenato proteste di ... italynews.it

Minneapolis, un agente dell'Ice apre il fuoco contro un uomo e lo uccide: le immagini shock È la terza sparatoria che coinvolge gli agenti governativi anti immigrazione nella città - facebook.com facebook

Un altro omicidio a sangue freddo. Qualche ora fa a Minneapolis l’ICE ha sparato e ucciso un uomo, già immobilizzato a terra e in chiara inferiorità numerica. x.com