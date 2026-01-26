danni e schiamazzi a cadelbosco sopra 15 giovani denunciati

Nella serata del 26 gennaio 2026, a Cadelbosco Sopra, alcuni giovani sono stati denunciati per aver causato danni e disturbato la quiete pubblica nel centro del paese. L'intervento delle forze dell'ordine ha portato all'identificazione di 15 persone coinvolte in comportamenti non conformi alla normativa vigente, evidenziando l'importanza di rispettare il patrimonio e la tranquillità della comunità locale.

Cadelbosco Sopra (Reggio Emilia), 26 gennaio 2026 - Avrebbero commesso reati legati a danneggiamenti e disturbo in centro a Cadelbosco Sopra. Una vicenda già ben nota, di cui in passato si era parlato perfino in consiglio comunale, nell’ambito dei temi sulla sicurezza. Episodi accaduti la scorsa estate, con le indagini dei carabinieri della locale caserma che hanno portato alla denuncia di quindici giovani tra i 18 e i 26 anni di età, oltre che di un minorenne di 17 anni, sospettati di aver provocato disagio ai residenti in un complesso condominiale, oltre che nelle vicinanze, interessando abitazioni ed esercizi commerciali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

