In un’intervista radiofonica, il politologo Edward Luttwak ha avanzato una teoria secondo cui la morte dell’infermiere Alex Pretti sarebbe frutto di una congiura di sinistra, attribuendole elementi controversi e non supportati da evidenze. Questa visione mette in discussione il metodo e le motivazioni dietro a eventi recenti, suscitando riflessioni sul ruolo delle interpretazioni politiche nelle notizie di cronaca.

Una teoria contro ogni evidenza. Così si può riassumere l’intervento del politologo statunitense Edward Luttwak, che, a La Zanzara (Radio24), legge la morte di Alex Pretti, l’infermiere di 37 anni ucciso il 24 gennaio 2026 durante un’operazione della US Border Patrol a Minneapolis, come il risultato di una macchinazione dell’estrema sinistra. Alla constatazione di Cruciani sull’indignazione suscitata dal caso anche in Italia, Luttwak risponde: “Sì, bene, bene che ci sia indignazione, perché questa è la palestinizzazione degli Stati Uniti ”. L’assassinio dell’infermiere non viene descritta come un evento da chiarire, ma come un episodio deliberatamente provocato: “ C’è un gruppo di agitatori, che sono la mente: loro trovano un individuo che è come questo uomo che era un infermiere, lo spingono avanti e causano l’incidente”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’assurda teoria di Luttwak a La Zanzara: “Infermiere ucciso? Congiura di sinistra. Si usa il metodo palestinese per delegittimare il ruolo dell’Ice”

Approfondimenti su Edward Luttwak

Alex Pretti, 37 anni, infermiere di origini italiane, è stato tragicamente ucciso dagli agenti dell'ICE a Minneapolis.

Alex Jeffrey Pretti, un infermiere di 37 anni, è stato vittima di un episodio di violenza a Minneapolis.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Edward Luttwak

Argomenti discussi: Zingaretti: Meloni sta con gli Usa, ci isola e rischia di spaccare l’Unione; Buen Camino, la targa della Ferrari di Checco Zalone era una profezia? L'assurda teoria; L’assurda previsione di Checco Zalone, guardate un pò numero e lettere della targa della Ferrari di Buen Camino: ha azzeccato tutto; Brahim Diaz calcia un rigore sciagurato nella finale di Coppa d’Africa: c’è una teoria assurda.

Buen Camino, la targa della Ferrari di Checco Zalone era una profezia? L'assurda teoriaAlcuni fan hanno letto una strana profezia sugli incassi di Buen Camino nella targa della Ferrari guidata da Checco Zalone nel film ... cinema.everyeye.it

L’assurda teoria di Ralf Schumacher sulla sportellata di Verstappen a Russell: era contro se stessoL’ex pilota di Formula 1 Ralf Schumacher ha diffuso una teoria del complotto abbastanza assurda sul reale motivo dell’incidente provocato da Max Verstappen con George Russell al Gran Premio di Spagna. fanpage.it