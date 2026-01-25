Alex Pretti chi era l' infermiere di 37 anni ucciso dagli agenti dell' ICE a Minneapolis

Alex Pretti, 37 anni, infermiere di origini italiane, è stato tragicamente ucciso dagli agenti dell'ICE a Minneapolis. Cittadino americano con radici familiari italiane, era conosciuto come un

«Abbiamo il cuore spezzato, ma siamo anche molto arrabbiati», hanno scritto i genitori che vivono in Colorado e al Corriere della Sera hanno raccontato di non essere ancora riusciti ad ottenere riscontri né dalla polizia né dagli ospedali. «Alex era un'anima buona, si preoccupava profondamente per la sua famiglia e per gli amici e anche per i veterani di guerra americani di cui si prendeva cura come infermiere dell'unità di terapia intensiva all'ospedale per gli Affari dei Veterani di Minneapolis. Alex voleva fare la differenza in questo mondo. Purtroppo non sarà con noi vedere l'impatto delle sue azioni. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Disarmato, a terra, bloccato da sei persone. In queste condizioni, Alex Pretti avrebbe rappresentato una “minaccia” tale da rendere necessari dieci colpi di pistola da parte degli agenti dell'ICE. E c'è chi giustifica questa esecuzione in piena regola. x.com