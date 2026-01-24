Alex Jeffrey Pretti, un infermiere di 37 anni, è stato vittima di un episodio di violenza a Minneapolis. La notizia ha suscitato attenzione nella comunità locale e tra i professionisti sanitari. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto, mentre familiari e colleghi ricordano Pretti come una persona dedicata e rispettata.

Minneapolis, 24 gennaio 2026 – L'uomo ucciso a Minneapolis dall'Ice si chiamava Alex Jeffrey Pretti e aveva 37 anni. Lo riferisce il quotidiano Minnesota Star Tribune, che fornisce qualche altro dettaglio sulla nuova vittima degli agenti anti-immigrazione. Secondo il giornale, era stato uno studente della Università of Minnesota prima di conseguire la licenza da infermiere nel 2021, ma soprattutto non aveva precedenti penali. Da quanto si legge sulla sua pagina LinkedIn, era stato anche ‘junior scientist’ presso la Facoltà di Medicina dal 2012. La versione dell’Ice. Tutte informazioni che cozzano con la versione fornita invece dalla stessa Ice, che inm un primo tempo ha parlato di un immigrato definito violento e pericoloso. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Chi è l’uomo ucciso a Minneapolis dall’Ice: si chiamava Alex Pretti ed era un infermiere

Chi era Renee Nicole Good, la donna uccisa dall’ICE a MinneapolisRenee Nicole Good, 37 anni, è stata tragicamente uccisa a Minneapolis da un agente dell’ICE durante un episodio di polizia.

Minneapolis, uomo ucciso da agenti federali, governatore Walz “Trump ritiri ICE”A Minneapolis, un uomo è stato colpito da agenti federali durante un intervento questa mattina, risultando deceduto.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Claudio Carlomagno, chi è l'uomo accusato dell'omicidio di Federica Torzullo. I pm: Senza legami e amici; Chi è l’Uomo della Sindone? La mostra a Roma dal prossimo 3 Marzo; Claudio Carlomagno, chi è l’uomo arrestato ad Anguillara per l’omicidio della moglie Federica Torzullo; Chi è Jonathan Rivolta, l’uomo che ha accoltellato un rapinatore in casa sua: È legittima….

Minneapolis, chi era l'uomo ucciso dagli agenti federali: 37 anni, bianco, americano e con regolare porto d'armiBianco, residente a Minneapolis, 37 anni, probabilmente cittadino americano. È il ritratto che il capo della polizia di Minneapolis, ... msn.com

Claudio Carlomagno, chi è l'uomo accusato dell'omicidio di Federica Torzullo. I pm: Senza legami e amiciDal decreto di fermo firmato dal sostituto procuratore Gianluca Pignotti emerge il quadro delle relazioni di Claudio Carlomagno, arrestato per l'omicidio e l'occultamento del cadavere della moglie ... romatoday.it

Ancora un uomo ucciso dagli agenti federali a Minneapolis. Si chiamava Alex Jeffrey Pretti e aveva 37 anni. x.com

Uomo ucciso da agente federale a Minneapolis aveva 51 anni - facebook.com facebook