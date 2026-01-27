In una situazione delicata a Rimini, una bambina di sei anni è stata trovata sola in strada per diverse ore, senza vestiti né cibo, con il fratellino di un anno. L’episodio desta preoccupazione per la sicurezza dei minori e solleva domande sulle condizioni familiari. È importante approfondire le circostanze per garantire il benessere dei bambini coinvolti e rafforzare le misure di tutela.

Rimini, 27 gennaio 2026 – Sola in strada a 6 anni, fuori dalla porta di casa per ore, senza vestiti e senza cibo, mano nella mano col fratellino di solo un anno più grande. Mentre la mamma, 40 anni e senza cuore, passava indisturbata ore al bar senza nemmeno dare la possibilità ai due figlioletti di rincasare. Docce fredde, grembiule sporco di escrementi e capelli tagliati solo da una parte. E non è tutto. Nelle vere e proprie angherie e crudeltà elencate nel provvedimento del giudice, ci sono anche le docce fredde, il grembiule per la scuola imbrattato di escrementi e i capelli tagliati a caso, spesso solo da una parte. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Lascia la figlia di 6 anni sola in strada senza vestiti e cibo per andare al bar. La bimba alla maestra: “Quella mi ammazza”

Approfondimenti su Rimini Strada

Una bambina di 10 anni ha confidato alla maestra di essere stata vittima di presunti abusi da parte del compagno della madre, che avrebbe approfittato della sua assenza per il lavoro.

A Ginostra, piccola frazione di Stromboli, la scuola riapre dopo vent’anni di inattività.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Rimini Strada

Argomenti discussi: Lascia figlia di 10 mesi in auto e va al lavoro ma la trova morta, condannata a 5 anni e lavori forzati in Usa; Mamma dimentica la figlia di 10 mesi in auto sotto al sole e va a lavorare: la bimba morta per un colpo di calore; Mamma lascia la figlia neonata sola col papà per la prima volta e lui la uccide: edema cerebrale, emorragia e 4 costole rotte; Mamma lascia la neonata sola col papà per la prima volta e lui la uccide.

Lascia la figlia di 6 anni nuda fuori casa per ore, indagata la mamma. La confessione alla maestra: «Adesso mi ammazza»Un incubo domestico fatto di gelo, fame e umiliazioni, interrotto solo dal coraggio di una bambina di sei anni e dall’occhio vigile ... msn.com

Lascia figlia di 10 mesi in auto e va al lavoro ma la trova morta, condannata a 5 anni e lavori forzati in UsaLa 33enne aveva lasciato la piccola in auto al sole per andare a lavorare nel fast food trovandola morta. Ora la condanna a 5 anni di carcere con lavori forzati senza il beneficio della libertà ... fanpage.it

Mamma lascia la figlia neonata sola col papà per la prima volta e lui la uccide: edema cerebrale, emorragia e 4 costole rotte - facebook.com facebook

Mamma lascia la figlia #neonata sola col papà per la prima volta e lui la uccide: edema cerebrale, emorragia e 4 costole rotte x.com