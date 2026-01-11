Bimba di 10 anni confida alla maestra gli abusi subiti dal compagno della madre | Mi toccava quando lei era al lavoro

Una bambina di 10 anni ha confidato alla maestra di essere stata vittima di presunti abusi da parte del compagno della madre, che avrebbe approfittato della sua assenza per il lavoro. La testimonianza sollecita attenzione sulle dinamiche di tutela e protezione dei minori in situazioni delicate, sottolineando l’importanza di ascoltare e intervenire tempestivamente in presenza di sospetti di abusi.

Una bambina di 10 anni ha raccontato di essere stata vittima di presunti abusi sessuali da parte del compagno della madre, che avrebbe approfittato dei momenti in cui la donna era assente perché si trovava al lavoro. Secondo quanto emerso, gli episodi si sarebbero ripetuti nell’arco di circa due anni, in un comune del Salento. La vicenda è venuta alla luce lo scorso novembre, quando la minore ha trovato il coraggio di confidarsi con una maestra. La docente ha subito segnalato la situazione alle autorità competenti, facendo partire l’indagine. L’uomo, poco più che cinquantenne, è ora indagato per violenza sessuale aggravata. 🔗 Leggi su Open.online

