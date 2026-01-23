A Ginostra, piccola frazione di Stromboli, la scuola riapre dopo vent’anni di inattività. Con una sola allieva e una sola insegnante, questa riapertura rappresenta un importante passo per la comunità, simbolo di ripresa e ripopolamento. La riapertura della scuola segna un momento di speranza e di ritorno alla normalità per gli abitanti di questa piccola frazione isolana.

A Ginostra, minuscola frazione dell’isola di Stromboli con appena 30 abitanti, la scuola riapre le porte dopo vent’anni di chiusura. Il dato che rende questa riapertura un caso unico in Europa è che in aula siederà una sola alunna. Dal primo settembre 2026, la bambina di sei anni potrà frequentare regolarmente le lezioni grazie a un plesso scolastico statale che rappresenta, secondo le autorità, la scuola pubblica più piccola del continente. L’iniziativa è stata promossa ufficialmente dall’ Ufficio scolastico regionale della Sicilia, su proposta della giunta municipale di Lipari. La richiesta è nata dalla considerazione che, senza questa scuola, la bambina avrebbe dovuto affrontare viaggi impossibili, specie d’inverno, per raggiungere un istituto a Lipari o sulla terraferma. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Una sola allieva, una sola maestra, a Ginostra la scuola riapre dopo 20 anni: “È la nostra conquista”

A Ginostra riapre la scuola, avrà una sola alunna. Parla la madre: «Così non dobbiamo separare la famiglia» – L’intervistaA Ginostra riapre la scuola con una sola alunna, un episodio che riflette le sfide della comunità locale.

Bimba compie 6 anni, potrebbe riaprire dopo oltre 20 anni la scuola a GinostraA Ginostra, dopo più di vent'anni, potrebbe riaprire la scuola per accogliere i bambini del luogo.

