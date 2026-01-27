L’architetto Baruffi prende le redini della Blu Basket | il vice di Mascio nominato presidente ad interim

L’architetto Riccardo Baruffi è stato nominato presidente ad interim della Blu Basket Bergamo, assumendo le responsabilità dopo le dimissioni di Stefano Mascio. Questa decisione segna un momento di transizione per la società, con Baruffi che porta la sua esperienza e stabilità nel ruolo di guida temporanea. La nuova gestione mira a garantire continuità e serenità nel percorso della squadra e dell’organizzazione.

L’ex vice-presidente Riccardo Baruffi prende le redini della Blu Basket Bergamo, succedendo al dimissionario Stefano Mascio nel ruolo di presidente. L’architetto di Caravaggio è stato nominato dal consiglio di amministrazione che si è riunito nella serata di lunedì, quattro giorni dopo la scelta del proprietario e main sponsor di lasciare la carica — seguito anche da Michele Morselli, a sua volta dimessosi dal ruolo di consigliere. Baruffi, già membro del CdA, ha legami con Mascio sin dalle esperienze trevigliesi: ha progettato la celebre “Mascio Arena”, palazzetto da 8mila posti che doveva sorgere tra Treviglio e Caravaggio ma che non ha più visto la luce dopo il trasloco del titolo sportivo nell’estate 2024.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Blu Basket

Il Blu Basket Bergamo attraversa un momento di incertezza, con le dimissioni del presidente Stefano Mascio e l'uscita di Morselli dal Consiglio di Amministrazione.

Stefano Mascio ha annunciato le proprie dimissioni da presidente della Blu Basket Bergamo, spiegando di aver compreso le cause di alcune criticità interne.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Blu Basket

Argomenti discussi: Blu Basket Bergamo, cambio al vertice e appello alla città: Fatevi avanti se ci volete qui.

L’architetto Baruffi prende le redini della Blu Basket: il vice di Mascio nominato presidente ad interimNominato dal consiglio di amministrazione lunedì: Sonderò la voglia degli imprenditori di Bergamo di avere il basket di alto livello in città ... bergamonews.it

Il consiglio di amministrazione della Blu Basket Bergamo, riunitosi nel pomeriggio, ha ricevuto le dimissioni da presidente di Stefano Mascio e ha provveduto a nominare come presidente ad interim Riccardo Baruffi, già vice presidente e componente del cda. “ - facebook.com facebook

Lunedì 26 gennaio si riunirà il cda della #BluBasket, per ratificare le dimissioni di #StefanoMascio e iniziare a delineare il nuovo organigramma societario. I dettagli su #zonamistamagazine x.com