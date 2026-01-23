Caos Blu Basket Mascio ha comunicato le dimissioni Anche Morselli lascia il CdA Baruffi presidente ad interim

Il Blu Basket Bergamo attraversa un momento di incertezza, con le dimissioni del presidente Stefano Mascio e l'uscita di Morselli dal Consiglio di Amministrazione. La situazione si configura come una fase di transizione, con Baruffi nominato presidente ad interim. La società, attualmente in Serie A2, si trova a gestire un cambio di vertice che potrebbe influenzare il futuro dell’organizzazione.

Bergamo. Blu Basket nel caos. Dopo l’annuncio in conferenza stampa delle dimissioni del presidente Stefano Mascio, arrivato nella tarda serata di mercoledì 21 gennaio dopo la prestigiosa vittoria contro Verona all’OpiQuad Arena di Monza, nella mattina di giovedì è stata recapitata una pec ai consiglieri che notificava la decisione ufficiale presa dal patron, proprietario e main sponsor con il suo Gruppo Mascio della realtà che milita in Serie A2. leggi anche. L'annuncio Clamoroso Blu Basket, Mascio lascia la carica di presidente: “Ho capito qual è il problema”. Non si tratta però dell’unico addio: infatti, anche il consigliere Michele Morselli ha comunicato attraverso le vie ufficiali la sua decisione di fare un passo indietro e lasciare il suo posto nel consiglio di amministrazione della società.🔗 Leggi su Bergamonews.it

