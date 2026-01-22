Clamoroso Blu Basket Mascio lascia la carica di presidente | Ho capito qual è il problema

Stefano Mascio ha annunciato le proprie dimissioni da presidente della Blu Basket Bergamo, spiegando di aver compreso le cause di alcune criticità interne. La decisione, comunicata dopo una recente vittoria contro Verona, rappresenta un cambiamento importante per il club. La situazione richiede ora attenzione e riflessione per garantire continuità e stabilità alla squadra e alla sua gestione.

Bergamo. “Ho scelto di fare un passo indietro e rassegnerò le mie dimissioni immediate”. Parole di Stefano Mascio che innescano un inevitabile terremoto nella Blu Basket Bergamo, arrivate tra l’altro dopo la prestigiosa vittoria contro Verona all’OpiQuad Arena di Monza. Mascio lascerà la carica di presidente, ma resterà proprietario della società di cui con Gruppo Mascio è anche main sponsor. Si prospetta quindi una novità nell’organigramma nella carica di presidente, sul modello di quanto visto con Giorgio Armani e l’Olimpia Milano. “Tutto è diventato difficile, siamo a Monza ma ci chiamiamo Bergamo: non è una scelta, è che non c’è un campo.🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: La Blu Basket cede nel finale a Cividale, Mascio duro: “Il fallo tecnico di Hogue ci ha condannato alla sconfitta” Leggi anche: Blu Basket, ecco coach Ramagli e il ds Casalvieri. Mascio: “Paparesta? Rimane con noi” Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Bergamo, clamoroso Stefano Mascio nel dopo gara: Domani darò le mie dimissioniStefano Mascio lascia Bergamo. Il presidente di Bergamo nel dopo partita del successo contro Verona si è presentato in sala stampa, rilasciando ... basketinside.com A2 - La Gruppo Mascio torna a giocare a Bergamo alla ChorusLife ArenaDopo tre mesi e mezzo la Gruppo Mascio torna a giocare a Bergamo, nella sua casa della ChorusLife Arena dove giocherà domenica primo febbraio, alle 18, contro la Sebastiani Rieti, nel ... pianetabasket.com Clamoroso colpo di scena nel post partita tra Blu Basket Bergamo - Gruppo Mascio e Verona. Lo sfogo di Stefano Mascio: "Questa squadra merita una casa. Questi ragazzi non possono continuare in questo modo - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.