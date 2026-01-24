Il deputato D'Attorre (Pd) esprime solidarietà a Giorgio Gori per l'intimidazione avvenuta a Bergamo, definendola vergognosa e delirante. In un contesto di crescente tensione, è importante sottolineare l'importanza di rispettare il confronto civile e garantire la sicurezza di tutte le figure pubbliche. La vicenda evidenzia la necessità di un impegno condiviso contro ogni forma di intimidazione e violenza.

Roma, 24 gen. (Adnkronos) - "Solidarietà a Giorgio Gori per la vergognosa e delirante intimidazione subita a Bergamo. Le minacce di violenza sono inaccettabili in ogni luogo di una società democratica, ma sono ancora più ripugnanti quando si verificano in un luogo come l'università, che deve rimanere il primo argine contro l'intolleranza e la censura". Lo afferma Alfredo D'Attorre, responsabile Università e ricerca nella segreteria nazionale del Pd. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Mo: D'Attorre (Pd), 'contro Gori vergognosa e delirante intimidazione'

