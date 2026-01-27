L’accordo di libero scambio tra Ue e India è una sfida a Trump

L’accordo di libero scambio tra Unione Europea e India rappresenta un passo importante nelle relazioni commerciali internazionali. Questo accordo mira a rafforzare i legami economici tra le due entità, creando nuove opportunità di scambio e collaborazione. La negoziazione si inserisce in un contesto più ampio di strategia globale, con particolare attenzione alle dinamiche tra UE, India e gli Stati Uniti.

Bruxelles. Donald Trump non è mai stato nominato da Ursula von der Leyen, António Costa o Narendra Modi. Ma tra le righe dei discorsi per celebrare “la madre di tutti gli accordi commerciali” era onnipresente. L’Unione europea e l’India oggi hanno concluso i negoziati su un accordo di libero scambio la cui dimensione è tanto economica quanto geopolitica. “Abbiamo creato una zona di libero scambio di due miliardi di persone, da cui entrambe le parti trarranno beneficio”, ha detto la presidente della Commissione. Ma non è solo un incremento esponenziale degli scambi di beni e servizi. “Il commercio è un fondamentale stabilizzatore geopolitico”, ha detto il presidente del Consiglio europeo. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

L'accordo di libero scambio tra Unione europea e India rappresenta il più grande mai siglato tra le due entità.

L'accordo di libero scambio tra Europa e India rappresenta un traguardo significativo nelle relazioni commerciali tra le due aree.

