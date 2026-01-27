Firmato uno storico accordo di libero scambio tra Ue e India | cosa prevede

L’accordo di libero scambio tra Unione europea e India rappresenta il più grande mai siglato tra le due entità. Questo accordo mira a facilitare il commercio e rafforzare le relazioni economiche, aprendo nuove opportunità per imprese e consumatori. La firma segna un passo importante verso una maggiore integrazione commerciale tra Europa e India, con potenziali benefici per entrambe le economie.

L’ Unione europea e l’ India hanno siglato uno storico accordo di libero scambio, il più grande del genere mai concluso da entrambe le parti. L’intesa, che negoziata fin dal 2007 e rilanciata nel 2021 unirà due miliardi di persone e circa il 25 per cento del Pil globale, punta a eliminare fino a 4 miliardi di euro di dazi all’anno sull’export europeo entro il 2032, eliminando o riducendo le tariffe doganali sul valore del 96,6 per cento dei beni provenienti dall’Ue. I negoziati hanno subito un’accelerazione dopo l’introduzione dei dazi imposti dagli Stati Uniti all’India. The EU and India concluded negotiations today for an ambitious, comprehensive free trade agreement. 🔗 Leggi su Lettera43.it

L’accordo di libero scambio tra Unione Europea e India rappresenta il più ampio mai siglato, con benefici economici significativi.

L’accordo di libero scambio tra Unione europea e India rappresenta un passo importante nelle relazioni economiche tra le due realtà.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Firmato accordo storico di libero scambio tra India e Ue: 4 miliardi di dazi in menoVon der Leyen: L'Europa e l'India stanno scrivendo oggi una pagina di storia. Abbiamo concluso l'accordo più importante di sempre. rainews.it

Ue-India, firmato storico accordo commerciale a Nuova DelhiDopo un ventennio di negoziati, Ue e India hanno siglato un accordo di libero scambio che apre le porte di un mercato composto da 2 miliardi di persone. La presidente della Commissione Europea, Ursula ... tg24.sky.it

Firmato accordo storico di libero scambio tra India e Ue:4 miliardi di dazi in meno. Von der Leyen:”L'Europa e l'India stanno scrivendo oggi una pagina di storia. Abbiamo concluso l'accordo più importante di sempre”. x.com

