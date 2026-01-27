Firmato uno storico accordo di libero scambio tra Ue e India | cosa prevede

Da lettera43.it 27 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’accordo di libero scambio tra Unione europea e India rappresenta il più grande mai siglato tra le due entità. Questo accordo mira a facilitare il commercio e rafforzare le relazioni economiche, aprendo nuove opportunità per imprese e consumatori. La firma segna un passo importante verso una maggiore integrazione commerciale tra Europa e India, con potenziali benefici per entrambe le economie.

L’ Unione europea e l’ India hanno siglato uno storico accordo di libero scambio, il più grande del genere mai concluso da entrambe le parti. L’intesa, che negoziata fin dal 2007 e rilanciata nel 2021 unirà due miliardi di persone e circa il 25 per cento del Pil globale, punta a eliminare fino a 4 miliardi di euro di dazi all’anno sull’export europeo entro il 2032, eliminando o riducendo le tariffe doganali sul valore del 96,6 per cento dei beni provenienti dall’Ue. I negoziati hanno subito un’accelerazione dopo l’introduzione dei dazi imposti dagli Stati Uniti all’India. The EU and India concluded negotiations today for an ambitious, comprehensive free trade agreement. 🔗 Leggi su Lettera43.it

firmato uno storico accordo di libero scambio tra ue e india cosa prevede

© Lettera43.it - Firmato uno storico accordo di libero scambio tra Ue e India: cosa prevede

Approfondimenti su Unione europea India

Ue-India, firmato storico accordo di libero scambio: 4 miliardi di euro di dazi in meno all’anno. Ecco cosa prevede

L’accordo di libero scambio tra Unione Europea e India rappresenta il più ampio mai siglato, con benefici economici significativi.

Ue-India, firmato l’accordo sul libero scambio a Nuova Delhi. Von der Leyen: «Abbiamo fatto la storia». Cosa prevede l’intesa

L’accordo di libero scambio tra Unione europea e India rappresenta un passo importante nelle relazioni economiche tra le due realtà.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Unione europea India

Argomenti discussi: UE e Mercosur hanno firmato uno storico accordo di libero scambio; Rilancio biblioteca Stigliani, firmato uno storico accordo di valorizzazione. La Provincia di Matera protagonista principale della sinergia tra Enti; Firmato accordo storico di libero scambio tra India e Ue: 4 miliardi di dazi in meno; Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria: il 26 gennaio a Matera un incontro sul tema.

firmato uno storico accordoFirmato accordo storico di libero scambio tra India e Ue: 4 miliardi di dazi in menoVon der Leyen: L'Europa e l'India stanno scrivendo oggi una pagina di storia. Abbiamo concluso l'accordo più importante di sempre. rainews.it

firmato uno storico accordoUe-India, firmato storico accordo commerciale a Nuova DelhiDopo un ventennio di negoziati, Ue e India hanno siglato un accordo di libero scambio che apre le porte di un mercato composto da 2 miliardi di persone. La presidente della Commissione Europea, Ursula ... tg24.sky.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.