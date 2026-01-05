La Volta Buona le pagelle del 5 gennaio | Caterina Balivo al top 10 Elia Trevisan e Freddi comari 8

La Volta Buona è tornata in onda il 5 gennaio 2026, con Caterina Balivo e ospiti, offrendo un approfondimento sulle notizie attuali. La puntata ha anche ricordato i 72 anni della Rai, evidenziando l'importanza della televisione pubblica. Ecco le pagelle dei protagonisti: Caterina Balivo si distingue con il massimo voto, mentre Elia, Trevisan e Freddi ricevono un buon 8.

La Volta Buona è tornato in onda con la puntata di oggi 5 gennaio 2026: ritroviamo Caterina Balivo e i suoi ospiti per approfondire le notizie del momento, con un omaggio alla Rai, che il 3 gennaio ha compiuto 72 anni. Tanti i presenti in studio che con la Rai hanno un rapporto di lunga data, dove hanno coltivato la propria carriera. Le nostre pagelle. L’omaggio ai 72 anni della Rai. Voto: 7. Un tuffo nel passato della Rai, nelle sigle iconiche, quelle di Fantastico, che sono diventate immortali e che ancora oggi ci ritroviamo a canticchiare. Fantastico è stato tra i varietà televisivi più amati e famosi: tra gli ospiti che si sono raccontati nel salotto della Balivo c’è un personaggio che ha fatto la storia del programma, ovvero Manuel Franjo. 🔗 Leggi su Dilei.it

