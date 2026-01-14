La Volta Buona pagelle 14 gennaio | Caterina Balivo perde la pazienza su Romina 8 Bova-Arnera allo scoperto 7

Nella puntata del 14 gennaio di La Volta Buona vengono affrontati temi attuali e di interesse, tra cui il confronto tra Caterina Balivo e Romina Bova-Arnera. La trasmissione si propone di offrire un approfondimento equilibrato sulle notizie più rilevanti della settimana, mantenendo uno stile sobrio e informativo, adatto a un pubblico che cerca chiarezza e puntualità.

La puntata del 14 gennaio de La Volta Buona non delude le aspettative, affrontando argomenti al passo con i tempi e svelando le notizie più interessanti della settimana. Caterina Balivo apre a puntata dello show di Rai 1 con un dibattito sulle diete e l'alimentazione equilibrata, passando poi al gossip e a temi di attualità. Ricky Memphis e il suo cambiamento fisico. Voto: 7. Ad aprire la puntata un dibattito sulla nuova piramide alimentare americana che ha messo al primo posto latticini e proteine animali, schierandosi contro i cibi ultra-processati. Caterina Balivo racconta i cambiamenti fisici dei vip che hanno svelato i loro problemi con la bilancia.

