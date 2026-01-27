La volta buona chi è Alessandro Gervasi | il pianista prodigio di Sanremo

Alessandro Gervasi è un giovane pianista italiano, noto per la sua partecipazione al Festival di Sanremo. La sua passione per il pianoforte lo ha portato a esibirsi in pubblico, dimostrando un talento precoce. In questa intervista, Gervasi condivide la sua dedizione alla musica e il suo desiderio di continuare a suonare senza altre distrazioni.

(Adnkronos) – "Non mi piace fare niente, solo suonare il pianoforte". Alessandro Gervasi, bambino prodigio che lo scorso anno ha incantato il pubblico del Festival di Sanremo esibendosi al pianoforte sul palco dell'Ariston con 'Champagne', è stato ospite oggi a La volta buona. Nel salotto di Caterina Balivo, il piccolo musicista si è esibito al pianoforte e ha raccontato la sua esperienza sanremese. Gervasi, che oggi ha 6 anni, ha ammesso di dedicare al pianoforte solo un'ora di studio al giorno e ha confidato il desiderio di tornare sul palco dell'Ariston. Nato a Erice nel 2018, Alessandro ha scoperto la sua passione per la musica durante la pandemia, osservando il padre suonare.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Approfondimenti su Alessandro Gervasi

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Il piccolo Alessandro Gervasi suona con il piano donato dalla comunità di Castiglion Fiorentino

Ultime notizie su Alessandro Gervasi

Argomenti discussi: La Volta Buona, gli ospiti di Caterina Balivo dal 26 al 30 gennaio 2026; Sanremo 2026, la Rai sceglie Caterina Balivo: 'La volta buona' trasloca al Festival. Cosa cambia; La volta buona, Nikita Perotti: Se c'è amore, l'età non conta. Frecciata ad Andrea Delogu?; La Volta Buona, ultima settimana di gennaio su Rai 1: tutti gli ospiti dal 26 al 30.

Alessandro Gervasi . Christoph Eschenbach · F. Burgmüller: 25 Etudes faciles et progressives, Op. 100: II. L'Arabesque. Allegro scherzando. La storia si ripete... Martedì 27 gennaio sarò ospite nella trasmissione La Volta Buona di Caterina Balivo... Non manca - facebook.com facebook