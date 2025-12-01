Alessandro Gervasi il bambino prodigio riceve in dono un pianoforte e promette un concerto per il prossimo anno

Arezzo, 1 dicembre 2025 – Il sogno di Alessandro Gervasi non solo è diventato realtà, da sabato pomeriggio può dire di avere un pianoforte tutto suo, ma ha già messo in calendario il suo primo concerto. Dopo la sorpresa-regalo dell'edizione 2025 del Premio San Michele, che si è svolto nella Chiesa di Sant'Angelo al Cassero di fronte ad un pubblico estasiato dalla bravura del piccolo bambino musicista che ha scelto di "parlare" attraverso la musica, arriva la promessa di un evento musicale tutto suo. "Ha detto che lo dedicherà ai suoi nuovi amici Castiglionesi" precisa il Sindaco Mario Agnelli.

