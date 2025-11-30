Raccolta fondi per Alessandro Gervasi il bambino prodigio ospite a Sanremo 2025 | in regalo un nuovo pianoforte Il messaggio di Carlo Conti | Diventerai ancora più bravo
Era il suo sogno. E ora si è realizzato: Alessandro Gervasi ha finalmente un pianoforte tutto suo, nuovo di zecca. Il bambino prodigio di soli 7 anni, dotato di “orecchio assoluto” per la musica, aveva già conquistato il pubblico italiano sulle note di “Champagne”, canzone del suo idolo Peppino di Capri, che aveva suonato sul palco dell’Ariston a Sanremo 2025. Ed è proprio interpretando il cantante campano da piccolo nel film tv “Champagne – Peppino di Capri”, diretto dalla regista Cinzia TH Torrini, che Alessandro ha potuto continuare a coltivare le sue passioni per il cinema e la musica. Il pianoforte tanto desiderato dal giovane talento siciliano – uno Yamaha bianco e nero – è stato acquistato grazie a una raccolta fondi lanciata dalla regista, che lo ha diretto nella pellicola dedicata a di Capri, e in gran parte sostenuta dal comune di Castiglion Fiorentino, in provincia di Arezzo, dopo una gara di solidarietà che ha coinvolto moltissime persone. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
