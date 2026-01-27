Un episodio a Ramallah ha visto due carabinieri fermati e minacciati con un fucile. Israele ha chiarito che si trattava di un soldato e non di coloni, poiché non ha riconosciuto la targa diplomatica. La vicenda evidenzia le tensioni e le interpretazioni diverse in situazioni di conflitto.

A Ramallah due carabinieri sono stati minacciati con un fucile durante un sopralluogo. Dopo le prime ricostruzioni, Israele sostiene che non erano coloni ma un soldato: la targa diplomatica non sarebbe stata riconosciuta e il mezzo è stato rilasciato dopo l’identificazione. L’Idf annuncia una revisione delle procedure, l’Italia ha chiesto chiarimenti. Ramallah, carabinieri minacciati con il fucile: cosa dice Israele Il veicolo non riconosciuto come diplomatico La reazione italiana Ramallah, carabinieri minacciati con il fucile: cosa dice Israele Per l’Idf non sarebbe stato un colono a fermare i carabinieri italiani in Cisgiordania, ma un soldato dell’esercito israeliano, come detto nella ricostruzione fornita alla Rai di Gerusalemme. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Carabinieri minacciati col fucile a Ramallah, la versione di Israele esclude i coloni: "È stato un soldato"

Il governo italiano ha condannato l’episodio in Cisgiordania, dove due carabinieri sono stati minacciati e costretti a inginocchiarsi da un colono armato.

Due carabinieri italiani sono stati minacciati a Ramallah da un colono israeliano, che avrebbe puntato loro un fucile.

