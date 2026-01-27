La verità di Corona su Belen e Maria De Filippi | Praticamente ha perso il lavoro ovunque in tv per colpa sua

In un episodio di Fabrizio Corona su Falsissimo, si è parlato di tensioni tra Belen Rodriguez e Maria De Filippi, evidenziando i contrasti durante Tu Sì Que Vales. Si tratta di una vicenda che ha suscitato attenzione, ma senza enfasi, offrendo un quadro chiaro e obiettivo delle dinamiche tra le persone coinvolte.

Secondo il racconto nell’ultima puntata di ieri di Falsissimo, di Fabrizio Corona, durante Tu Sì Que Vales sarebbero nati forti contrasti fra Maria De Filippi e Belen Rodriguez. La showgirl argentina infatti si sarebbe lamentata del suo ruolo, chiedendo più spazio nella trasmissione. La conduttrice però non avrebbe reagito bene e da lì ci sarebbero stati diversi dissapori che avrebbero portato Belen lontano dallo show. Nel suo racconto Corona ha rivelato che Belen non avrebbe gradito la decisione di introdurre accanto a lei nel programma altri personaggi come Alessio Sakara, Giulia Stabile e Martin Castrogiovanni. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Fabrizio Corona critica Maria De Filippi per aver influenzato la carriera di Belen Rodriguez, sottolineando come le decisioni di una conduttrice possano avere ripercussioni sul percorso professionale degli artisti.

Belen Rodriguez si è allontanata dalla televisione, secondo Fabrizio Corona, a causa di Maria De Filippi.

