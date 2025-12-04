Cosa lega Benedetta Porcaroli e Carolina Cavalli nel dar vita a dei film uno più bello dell' altro

Benedetta Porcaroli e Carolina Cavalli, dopo aver collaborato in due innovative (e apprezzatissime) pellicole – Amanda e Il rapimento di Arabella, entrambi presentati alla Mostra del Cinema di Venezia, rispettivamente nel 2022 e nel 2025 – e aver creato un legame che va oltre la professione, sfociando nel privato, sembrano pronte a conquistarsi il loro posto nell'Olimpo. Quando si dice “prima il dovere e poi il piacere”, non si considera mai che le due cose possano coincidere. Effettivamente trovare persone con cui lavorare in maniera semplice, se non addirittura divertente, è abbastanza raro, ma non impossibile. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Cosa lega Benedetta Porcaroli e Carolina Cavalli nel dar vita a dei film uno più bello dell'altro

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

?Cosa lega il titolo del libro di @ale_dibattista e la rete che rilancia le narrazioni del Cremlino? Cosa implicano gli arresti in Francia e Sudafrica di propagandisti al servizio della Russia? Ne parlo oggi nel mio podcast “Arcipelago Dibba” open.spotify.c Vai su X

Alla fabbrica del Vapore di Milano, la mostra che spiega cosa lega davvero Picasso, Miró e Dalí Guarda il Video https://dossiercultura.it/arte/alla-fabbrica-del-vapore-di-milano-la-mostra-che-spiega-cosa-lega-davvero-picasso-miro-e-dali.html Qual è il filo i - facebook.com Vai su Facebook

Benedetta Porcaroli: «Con Ornella Vanoni parlavamo d'amore, ma non ho risposto alla sua ultima chiamata» - Anche se alla fine nell'intervista rilasciata al settimanale F un po' cede alla tentazione. Da msn.com

Carolina e Benedetta sul set: «L'amicizia è un superpotere, così il cinema insegna la vita» Oggi con Buone Notizie - Il rapporto della regista Cavalli e l’attrice Porcaroli, premiata come miglior interprete femminile a Venezia per il film «Il rapimento di Arabella» ora nelle sale. Secondo msn.com

Benedetta Porcaroli e Ornella Vanoni erano amiche? Ecco come si sono conosciute - Dopo quell’incontro, il rapporto tra Benedetta Porcaroli e Ornella Vanoni è andato oltre la semplice collaborazione professionale. Segnala tag24.it

Riccardo Scamarcio compie 46 anni. L'amore con Benedetta Porcaroli, la lunga storia con Valeria Golino e i tradimenti: «Solo con il corpo, mai con il cuore» - che si sono conosciuti nel 2021 sul set de "L'ombra del giorno" - Riporta leggo.it

Benedetta Porcaroli, 'recitare è atto politico, ti libera' - "Questo mestiere può avere un senso politico: è un amplificatore, fa sì che le persone vedano quella storia, quei temi. Lo riporta ansa.it

Benedetta Porcaroli: "Sono attrice per caso". Presto al cinema il film 'Il rapimento di Arabella' - Sta per tornare al cinema come protagonista Benedetta Porcaroli, la giovane attrice romana che si è avvicinata al mondo della recitazione quasi per caso. Secondo today.it